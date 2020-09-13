شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام ينهي التأهيل ويستعد للجري حول الملعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهي حازم امام، كابتن الفريق الكروي الأول للزمالك، المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، بعد الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الأمامية، خلال مشاركته أمام المقاولون العرب في الدوري.

ووفقًا للدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، فإن «إمام» يستعد لمرحلة الجري الخفيف حول الملعب، تمهيدًا لانتظامه في التدريبات الجماعية، وعودته للمشاركة في المباريات.