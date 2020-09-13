«بيرلو» يبحث عن قناص بجوار «رونالدو» و«ديبالا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، عن قناص جديد بجوار كريستسانو رونالدو وباولو ديبالا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتعديم الخط الأمامي الموسم المقبل.
وقال «بيرلو» لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: «أحتاج لمهاجم قوي شاب يستطيع خلق الفرص داخل منطقة الجزاء بشكل مميز لايقل عن ما يصنعه الثنائي البرتغالي والأرجنتيني».
وعن عودة الجماهير المحتملة: «الأمل في وجودهم لا يزال قائمًا، على الأقل في جزء من الملعب، نحن في حاجة إليهم، وكذلك كل كرة القدم الإيطالية والأوروبية».
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