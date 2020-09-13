شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب يخضع لكشف مفاجىء للمنشطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الرباع محمد إيهاب، البطل الأولمبى في رفع الأثقال، خضوعه لتحليل منشطات مفاجئ للمرة الثالثة في 2020.

وأعرب اللاعب عن أمله في انتهاء أزمة إيقاف رفع الأثقال المصرية حتى يتمكن الرباعين المصريين من المشاركة في أولمبياد طوكيو، التي تم تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة كورونا.

وأكد اللاعب أن الأثقال المصرية تعرضت لظلم فادح وأنه يأمل في أن تعود بقوة لمنصات التتويج الأولمبية والعالمية.