«هونيس»: ما يفعله ليفربول ومانشستر يونايتد مع بايرن ابتزاز واضح

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقدت إدارة بايرن موينيخ الألماني محاولات ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزين في ضم تياجو ألكانتارا، لاعب وسط البافاري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ: «سعي ليفربول ومانشستر يونايتد للتعاقد مع الإسباني تياجو ألكانتارا في ظل تمسكنا بخدماته لمواسم مقبلة يعد ابتزاز واضح للفريق الألماني ولاعبيه». وأضاف «هونيس»، خلال تصريحات نشرها موقع «ديلي ميل» البريطاني، أن نادي بايرن موينيخ قدم عرضًا مميزًا للاعب تياجو ألكانتارا لتواجده في صفوف بايرن ميونيخ خلال الموسم المقبل، ومن المفترض أن يحسم اللاعب موقفه خلال الأسبوع الجاري. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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