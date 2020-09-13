شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكرم فريق الطائرة بعد الفوز بدرع الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق مجلس إدارة النادي الأهلى على إقامة حفل تكريم للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بعد حسمه لقب بطولة الدوري للمرة رقم ٣٢ في تاريخه، عقب الفوز على فريق طلائع الجيش بنتيجة 3ــ1 ليواصل حصد الألقاب والبطولات.

وضمت قائمة الشرف للفريق كل من:

الجهاز الفني: محمد مصيلحي، مديرًا فنيًا، وتامر مجدي، مدربًا عامًا، ومحمود جمعة، مدربًا، واللواء خالد أبوزينة، مدير الفريق، وأيمن على الدين، إداري الفريق، ود.إيهاب فخر الدين، طبيبًا، والحسن عبدالمجيد، مدرب أحمال، ود. سامح ظلام، إخصائي إصابات وتأهيل، وعبدالرحمن مكي، مدلكًا.

بينما ضمت قائمة اللاعبين كل من:

عبدالله عبدالسلام وأحمد صلاح وعبداللطيف عثمان وحسام يوسف وأحمد سعيد وعبدالحليم عبو، ومحمد عادل وعبدالرحمن الحسيني وأحمد عبدالعال ومحمد عبدالمنعم ومحمود رؤوف، وجيسون ديروكو ومحمد معوض ومحمد رمضان وأحمد قطب وأبوالسعود السيد، وعبدالرحمن سعودي ويوسف الصافي ويوسف مرجان ومحمد عثمان.

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