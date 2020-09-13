تقارير مغربية: «جاساما» حكمًا للأهلي والوداد و«تيسيما» للزمالك والرجاء ‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفادت تقارير صحفية مغربية بأن لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» استقرت على إسناد مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بالمغرب، للجامبي بكاري جاساما.
وقال موقع «لو 360» المغربي، إن «جاساما» هو من سيدير لقاء الذهاب بين الأهلي والوداد، المقرر له 18 أكتوبر المقبل بالدار البيضاء.
كما ذكر الموقع المغربي أن الإثيوبي باملاك تيسيما هو من سيدير لقاء الزمالك والرجاء بالمغرب، 17 أكتوبر، في الدور نفسه من المسابقة القارية.
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