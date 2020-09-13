شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت الصحف البريطانية عن أداء محمد صلاح في مواجهة ليدز؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خطف النجم المصري العالمي، محمد صلاح، قائد فريق ليفربول الإنجليزي، الأنظار خلال الجولة الأولى في مشوار مسابقة الدوري الإنجليزي بعد تسجيله ثلاثة أهداف في فوز فريقه أمام ليدز يونايتد برباعية مقابل ثلاثة أهداف خلال اللقاء الذي جمعهما، مساء أمس السبت.

واختارت عدد من الصحف الإنجليزية النجم المصري كأفضل لاعب في اليوم الأول من الجولة الأولى، عقب تسببه في فوز فريقه بأول ثلاث نقاط خلال رحلة الدفاع عن لقب البريميرليج الذي فاز به الموسم الماضي بعد غياب دام ما يقرب من 30 عامًا.

وقال موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطاني، إن محمد صلاح تمكن من حسم الثلاث نقاط لفريقه بواسطة مهاراته الفنية العالية وأعصابه الحديدية خاصة خلال تسديد ركلة الجزاء الأخيرة في الشوط الثاني والتى رجحت كفة حامل اللقب ومنحت ليفربول الهدف الرابع الذي حصد به النقاط الثلاث.

وأضاف التقرير أن لقاء ليفربول وليدز جاء بمثابة فيلم مثير من سبعة أهداف، ومشهد مشرف ليوم افتتاحي، وطريقة لعب مميزة من قبل مدرب ليدز مارسيلو بيلسا، الذي أعلن عن عبقريته الغريبة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد أن ليدز، الذي عاد إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى منذ 16 عامًا، لعب بنوع من الجرأة، وكانت هناك أوقات بدا فيها ليفربول متفاجئًا، خاصة من أداء المهاجمين للفريق المنافس.

وتابع أن ثلاثية محمد صلاح سحرت جميع المشجعين، خاصة أنصار ليفربول، بعد تقديم أداء فني رائع خلال شوطي اللقاء أمام ليدز الصاعد حديثا لبطولة الدوري الإنجليزي، والذي أظهر شخصيته الكروية وكأنه فريق يلعب في البريميرليج طيلة حياته الكروية.

وسلط موقع صحيفة «الجارديان» الضوء على لمسات محمد صلاح خلال لقاء ليدز يونايتد، وقال، إنه ينوى استعادة عرش الهدافين من جديد بعدما غاب عنه خلال الموسم المنصرم.

وأضاف التقرير أن احتفال «صلاح» على طريقة مؤمن زكريا، لاعب الأهلى المصري المصاب، دليل على أن الأول يحمل الكثير من الخير تجاه زملائه في المنتخب الوطني، ويحاول رفع معنويات اللاعب المصري المصاب.

Advertisements

وأصر مدرب ليفربول يورجن كلوب على أنه راضٍ عن أداء فريقه رغم تلقيه ثلاثة أهداف في المباراة الافتتاحية للموسم المثير أمام ليدز.

وقال المدرب الألماني: «قلت قبل المباراة سنعاني أمامهم لأن الطريقة التي يلعبون بها غير مريحة والأمر مختلف عن كل الفرق الأخرى، إذا كنت لا تحترم الخصم، فإنهم يقتلونك بطريقة كرة القدم، وقد أحببت كثيرًا موقف فريقي اليوم، يجب أن أقول إنهم لا يتوقفون، أنا معجب بذلك».