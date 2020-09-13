شكرا لقرائتكم خبر عن أولي هونيس يهاجم وكيل نجم البايرن: مثل سمكة «البيرانا الجشعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ الألماني، وكيل المدافع النمساوي ديفيد ألابا، بعد عدم التوصل لاتفاق مع العملاق البافاري، بشأن تجديد عقد اللاعب حتى الآن.

العملاق الألماني دخل في مفاوضات مكثفة مع نجم الفريق ألابا ووكيله بيني زاهافي، طوال الفترة الماضية، من أجل تجديد العقد، الذي ينتهي في صيف 2021.

وخلال مقابلة مع قناة «سبورت1»، قال هونيس: «ديفيد ألابا لديه وكيل مثل سمكة (البيرانا الجشعة)، حتى إن والده جورج الذي أحبه كثيرًا، يتأثر به بشدة».

وأعرب هونيس عن أمله في اتخاذ ألابا قراره بنفسه مع بلوغه 28 عامًا، مضيفًا «الأمر كله يتعلق بالمال، إلا أنه بالفعل في أفضل نادٍ في العالم».

وتشير التقارير إلى رغبة وكيل ألابا في حصول الدولي النمساوي على راتب سنوي لا يقل عن 20 مليون يورو.

وعن ذلك، قال هونيس «على ألابا أن يعلم أن حصوله على مليون أو حتى 3 ملايين يورو إضافية لن تجعله أكثر سعادة، فهذا من شأنه أن يفسد هيكل الرواتب داخل الفريق».

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وفي ختام تصريحاته، أكد هونيس أن الجميع داخل النادي الألماني يرغب في بقاء ألابا، والتوقيع على عقد ما بين 4 أو 5 سنوات.