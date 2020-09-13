شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الـ26 للدوري في أرقام.. غزارة تهديفية والـVAR حاضر بقوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز، والتي اختتمت أمس، وقبل انطلاق مباريات الجولة الـ27 اليوم بمباراة الزمالك والإنتاج الحربي، غزارة تهديفية وتألق واضح لعدة مدربين ولاعبين.

الجولة المنتهية شهدت تسجيل 31 هدفًا بمعدل 3.4 هدف في كل مباراة، وكانت تقنية الـVAR بطلة الجولة في معظم المباريات، فقد لجأ الحكم إبراهيم نور الدين، حكم مباراة بيراميدز والمصري، إليها عدة مرات، وألغى قرار طرد على جبر، لاعب بيراميدز.

كما شهد لقاء نادي مصر والاتحاد اللجوء للـVAR في 4 مرات، وتسبب في وقت بدل ضائع قياسي بالشوط الأول وصل إلى 12 دقيقة، كما تدخل الـVAR في لقاء الأهلي والإسماعيلي خلال 4 لعبات مؤثرة.

وتم احتساب 5 ضربات جزاء خلال هذه الجولة من بينها 3 في لقاء الاتحاد ونادي مصر وأخرى من نصيب الأهلي وضربة ضائعة من الإسماعيلي.