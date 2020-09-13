شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يرفض رحيل بلايلي على سبيل الإعارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مسؤولو نادي أهلي جدة طلب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، بالانتقال خلال الميركاتو الصيفي الحالي بنظام الإعارة، وفضلوا البيع النهائى بعد توتر العلاقة بين اللاعب والنادي.

وكشفت تقارير صحفية وإعلامية سعودية عن أن هذا الرفض من النادي السعودي جاء لعرقلة المفاوضات التي شهدتها الفترة الماضية بين اللاعب ومسؤولي الأهلى المصري، والذي كان يخطط للتعاقد مع اللاعب لمدة سنة على سبيل الإعارة، ووضع بند أحقية الشراء في حال التقت رغبة اللاعب والنادي الأهلي.

وكانت العلاقة بين أهلي جدة وبلايلي قد شهدت توتراً في الفترة الأخيرة، على إثر تخلف اللاعب عن الطائرة الخاصة التي أعدتها إدارة النادي في وقت سابق من الشهر الماضي، لإعادة اللاعب إلى جدة.

وكشفت تقارير جزائرية مؤخراً عن رغبة اللاعب في عدم العودة إلى جدة، حيث يفضل أي عرض أوروبي، حتى لو بمقابل أقل.