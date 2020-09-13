شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يدرس الدفع بباسم مرسي أساسيًا أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، الدفع باللاعب باسم مرسي، مهاجم الفريق، في التشكيل الأساسي خلال مواجهة الزمالك المقررة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام.

ويأتي تفكير مختار مختار، في ظل جاهزية باسم مرسي لقيادة خط الهجوم أمام الزمالك، من الناحية الفنية والبدنية.

ويترقب مهاجم الزمالك السابق قرار مختار مختار، المدير الفني للفريق، في ظل المفاضلة بينه وبين محمد رجب.

وشارك باسم مرسي مع الإنتاج الحربي في الموسم الحالي خلال 18 لقاء، وتمكن من تسجيل 5 أهداف.

وكان باسم مرسي رحل عن الزمالك بداية الموسم الحالي إلى الإنتاج في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

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