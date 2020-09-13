شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ جديد من شوبير ضد لاعب الزمالك السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قدم الإعلامى أحمد شوبير بلاغاً جديداً ضد أسامة حسن، نجم الزمالك السابق، بسبب مقطع فيديو قام اللاعب بنشره قبل شهور ماضية تجاوز خلاله في حق حارس الأهلي السابق ونقل أخبارا غير صحيحة. على حد وصف شوبير.

وأعلن شوبير من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» تقدمه ببلاغ جديد ضد أسامة حسن.

وكتب شوبير عبر تويتر: «تم تقديم بلاغ جديد للسيد النائب العام ضد المدعو أسامة حسن اليوم 13/9 لنشره أخبارا كاذبة عني، كل الشكر للأستاذ محمد عثمان المحامي والأستاذ مهاب عثمان».

وكان شوبير قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد أسامة حسن، يوليو الماضي، بسبب الإساءة له ولمجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وجماهير القلعة الحمراء.

ونشر «شوبير» عبر صفحته بموقع «فيس بوك» صورًا من البلاغ، وكتب: «المبدأ واحد والحق أبداً لن يضيع.. ولا سكوت عن حق ولا تغاضى عن تجاوز.. وبيننا وبين كل متجاوز قانون يحفظ لكل ذى حق حقه ويردع كل متجاوز ويحدد حجمه».

وقال «شوبير» في بلاغه إنه فوجئ بفيديو مدته 3 دقائق يظهر خلاله أسامه حسن عاريا، تعدى من خلاله على ثوابت المجتمع المصري.

Advertisements

وأضاف «شوبير» أن «حسن» تعمد تشويه صورته والتقليل من قدره، وتناوله بالسب والقذف دون دليل.