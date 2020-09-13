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زينيت يطلب فيتشينو من الانتر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

كشفت تقارير صحف إيطالية، أن نادي ​زينيت​ سان بطرسبرغ الروسي يرغب في الحصول على خدمات نجم وسط انتر ميلانو الايطالي، ماتياس ​فيتشينو​ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فان الانتر لا يمانع في رحيل اللاعب لكن فقط في حال وصول عرض بقيمة 30 مليون يورو.

واضافت الصحيفة، ان النادي الايطالي لا يرغي في التفاوض على سعر اللاعب، الا ان الفريق الروسي سيستغل العلاقة الجيدة مع النيرازوري للتوصل لاتفاق.

وشارك صاحب الـ29 عامًا في 25 مباراة الموسم الماضي وسجل 3 أهداف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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