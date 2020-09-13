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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال بيتيس يحقق فوزا قاتلا على ديبورتيفو ألافيس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020
ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم، تمكن ريال بيتيس من تحقيق إنتصار قاتل على حساب ديبورتيفو ألافيس بنتيجة هدف مقابل لاشيء، في اللقاء الذي جمع الطرفين يوم الأحد.
وبعد إنتهاء الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي، وبعدما ظنّ الجميع ان المباراة ستنتهي على هذه النتيجة، نجح الضيوف من تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 94 عن طريق اللاعب كريستيان تيلو الذي دخل كبديل في الشوط الثاني بالدقيقة 82.
وإستطاع بيتيس ان يحقق الإنتصار في الجولة الاولى من الموسم لأول مرّة منذ عام 2012.
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