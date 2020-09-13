بعد العرض القطري المغري... ريال مدريد يمنح فاسكيز حق تقرير مستقبله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

قرر نادي ​ريال مدريد​ حامل لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، منح مهاجم الفريق لوكاس ​فاسكيز​ حق تقرير مستقبله داخل "سانتياغو برنابيو".



ويمتد عقد فاسكيز مع النادي الملكي حتى نهاية الموسم الجديد في حزيران 2021، ولكنه شارك فقط في 18 مباراة الموسم الماضي.

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ولكن ريال مدريد قرر إعطائه هذ الحق، بعد وصول ​عرض قطري​ مغري لشرائه وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

واضافت ان النادي الملكي لم يوافق بعد على العرض القطري، إلا أن وكيل اللاعب في مفاوضات مع المسؤولين في البلد العربي ولهذا فالقرار النهائي في يد فاسكيز.

ولم تكشف "ماركا" عن هوية النادي صاحب العرض من قطر.