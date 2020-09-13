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ليفربول على اعتاب التعاقد مع حارس مرمى جديد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

كشفت تقارير صحف انكليزية، ان نادي ​ليفربول​ قد توصل لاتفاق مبدئي من أجل ضم حارس مرمى جديد لتدعيم فرق الشباب خلال الميركاتو الصيف الحالي.

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وكشفت التقارير عن رغبة ليفربول في التعاقد مع حارس مرمى نادي فلومينينسي، مارسيلو ​بيتالوغا​.

وأفادت شبكة "ليفربول إيكو" الإنكليزية، ان الريدز قد وافق على ضم مارسيلو مقابل مليون جنيه إسترليني من النادي البرازيلي.

واضافت أن الحارس الشاب البالغ من العمر 17 عامًا، قد ودع زملائه في البرازيل تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف الليفر، وربما يتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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