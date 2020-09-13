ليفربول على اعتاب التعاقد مع حارس مرمى جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

كشفت تقارير صحف انكليزية، ان نادي ​ليفربول​ قد توصل لاتفاق مبدئي من أجل ضم حارس مرمى جديد لتدعيم فرق الشباب خلال الميركاتو الصيف الحالي.

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وكشفت التقارير عن رغبة ليفربول في التعاقد مع حارس مرمى نادي فلومينينسي، مارسيلو ​بيتالوغا​.

وأفادت شبكة "ليفربول إيكو" الإنكليزية، ان الريدز قد وافق على ضم مارسيلو مقابل مليون جنيه إسترليني من النادي البرازيلي.

واضافت أن الحارس الشاب البالغ من العمر 17 عامًا، قد ودع زملائه في البرازيل تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف الليفر، وربما يتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.