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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هونيس: نتعرض لعملية ابتزاز من ليفربول واليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020
انتقد أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ الالماني، سعي ليفربول ومانشستر يونايتد للتعاقد مع الإسباني تياغو الكانتارا نجم وسط الفريق في الميركاتو الصيفي.
وخلال مقابلة مع قناة "سبورت1"، قال هونيس:" قدمنا عرضاً لتياغو لاربع مواسم، لكنه غير رأيه في اللحظة الأخيرة وأخبرنا أنه يريد خوض تحدي جديد".
وأضاف:" قد يكون اتفق مع ليفربول أو مانشستر يونايتد، لكن الناديين لم يقدما لنا أي عرض".
وتابع:" إنهما يخدعان البايرن، ويتبعان طريقة الابتزاز من خلال الانتظار للأسبوع الأخير في الميركاتو من اجل تقديم عرض رخيص".
وأتم:" على بايرن أن يقرر إذا كان يريد خوض هذه اللعبة أو الاحتفاظ بتياغو".
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