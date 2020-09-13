هونيس: نتعرض لعملية ابتزاز من ليفربول واليونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

انتقد أولي ​هونيس​، الرئيس الفخري لنادي ​بايرن ميونيخ​ الالماني، سعي ​ليفربول​ ومانشستر يونايتد للتعاقد مع الإسباني تياغو ​الكانتارا​ نجم وسط الفريق في الميركاتو الصيفي.



وخلال مقابلة مع قناة "سبورت1"، قال هونيس:" قدمنا عرضاً لتياغو لاربع مواسم، لكنه غير رأيه في اللحظة الأخيرة وأخبرنا أنه يريد خوض تحدي جديد".

Advertisements

وأضاف:" قد يكون اتفق مع ليفربول أو مانشستر يونايتد، لكن الناديين لم يقدما لنا أي عرض".

وتابع:" إنهما يخدعان البايرن، ويتبعان طريقة الابتزاز من خلال الانتظار للأسبوع الأخير في الميركاتو من اجل تقديم عرض رخيص".

وأتم:" على بايرن أن يقرر إذا كان يريد خوض هذه اللعبة أو الاحتفاظ بتياغو".