كامافينغا يعلق على اهتمام ريال مدريد بضمه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

علق الفرنسي الشاب إدواردو ​كامافينغا​ نجم وسط رين الفرنسي على اهتمام ​ريال مدريد​ الاسباني بضمه خلال الفترة المقبلة.



وكان الفرنسي الشاب قد شارك في مباراة فرنسا امام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، وهي المباراة الدولية الأولى له في مسيرته، وهو في عمر الـ17 عامًا.

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وعلق كامافينغا لصحيفة "تيليفوت" الفرنسية:" عندما يظهر نادٍ كبير اهتمامًا بضمك، بالتأكيد يكون هذا رائعًا".

واضاف:" بالتأكيد لا اعاني من الضغط بشأن اهتمام ريال مدريد بضمي، بل أستمتع وأفتخر بما أقدمه".

وكانت التقارير الفرنسية قد أفادت بأن الفرنسي سيقضي موسمه الحالي 2020/2021 مع فريق ستاد رين، ولن يرحل إلا في الصيف المقبل.