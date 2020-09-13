الدوري الفرنسي: ليل يحقق ثلاث نقاط ثمينة على حساب ميتز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة ​الدوري الفرنسي​ لكرة القدم، خطف نادي ليل فوزا ثمينا أمام ضيفه ميتز بنتيجة هدف مقابل لاشيء في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد.



وبعد نهاية الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي، إنتظر ليل حتّى الدقيقة 88، ليسجل هدف الفوز الوحيد في اللقاء عن طريق اللاعب لويس أرواخو في الدقيقة 88، من صناعة اللاعب براداريتش.

وإستطاع ليل بهذا الإنتصار ان يرفع رصيده إلى النقطة رقم 7، محققا إنتصاره الثاني، ومتصدرا الدوري الفرنسي مؤقتا، فيما يكون ميتز قد تعرض للهزيمة الثانية له تواليا.