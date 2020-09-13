شكرا لقرائتكم الأهلي يبحث مع فايلر مصير عروض عمار حمدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستفسر مسئولو النادي الأهلي من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق عن موقفه بشأن العروض التى تلقاها عمار حمدي لاعب الفريق المُعار لنادي طلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجاري مؤخراً حيث تلقي اللاعب عدة عروض من أندية محلية وخاريجة أبرزها من إحدى أندية الدوري التركي للرحيل لإحداها في الموسم المقبل ، ويرغب الاهلي في عقد معرفة موقف المدرب السويسري تجاه العروض الأخيرة ومنها العرض التركي الذى طلب إستعارة اللاعب بنية البيع النهائي خاصة وأن اللاعب يرغب في الرحيل لخوض تجربة الإحتراف الخارجي رافضاً فكرة الإعارة مرة أخرى لأندية محلية بعدما سبق وقام الأهلي بإعارة اللعاب لنادي الإتحاد السكندري قبل تجربة طلائع الجيش.

Advertisements

عمار حمدي كشف عن رغبته في الرحيل لأوربا لكن القرار الأخير سيكون في "يد" إدارة الاهلي التى تملك حق تقرير مصير اللاعب الذى يرغب في الإنتقال لأي نادً يشارك معه في المباريات حتى يحافظ على حظوظه في المنتخب الأولمبي الذى سيُشارك في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل التى تم تأجيلها من الصيف الحال للمقبل بسبب "جائحة" كورونا.

من جانبه ، قال عمار حمدى إن مسئولى الأهلى تحدثوا معه بعد مباراة القمة حيث طلب الأهلى عودته عقب مباراة القمة فى الدورى الممتاز.. وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport، على قناة on time sport :" طلبت الاحتراف الخارجى حال عودتى للاهلى وعدم وجود مكان أساسي، وطموحى ألعب خارج مصر وأرفض الاعارة مجددا فى مصر" ، واستكمل عمار حمدى :" أرحب بالعودة للاهلى بشرط المشاركة فى المباريات، وتلقيت عرضا من نادى تركى والأهلى لم يوافق ، وحصلت على عدة عروض فى الدورى التركى اعارة بنية البيع والعرض وصل الاهلى ولكنه لم يوافق" ، وأتم :" تحدثت مع فايلر بضرورة اللعب مع الاهلي اساسيا ووجودى لضرورة ان اكون متواجد مع المنتخب الاولمبي".