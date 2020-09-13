شكرا لقرائتكم للمرة الثالثة.. محمد إيهاب يخضع لتحليل منشطات مفاجىء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع البطل الأوليمبى محمد إيهاب فى رفع الأثقال إلى تحليل منشطات مفاجىء للمرة الثالثة فى عام 2020 تمهيدا لأولمبياد طوكيو 2021 و التى تم تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا .

يعد محمد إيهاب البطل الأولمبى فى رفع الأثقال الحاصل على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو الأخيرة بالبرازيل بطلاً فوق العادة على صعيد البطولات ومحاربة الصعاب ومواجهة التحديات من أجل الوصول إلى الحلم الذى بسعى دائمًا إلى تحقيقه سواء بتحقيق ذهب طوكيو أوحلم التدريب.

Advertisements

وتصدى مؤخرًا محمد إيهاب إلى أزمة يسعى إلى تغييرها من أجل منظومة الألعاب الأخرى بالكامل وأبطالها ألا وهى التقدير المادى للأبطال فى ظل رفضه الحصول على مبلغ الـ 10 آلاف جنيه بعد تغيير لائحة المكافآت وتقليلها بعد ما كانت 25 ألف جنيه للميدالية الذهب فى عام 2007 وفقًا لما أكده البطل الأولمبى ، حتى قامت وزارة الرياضة بتعديل قيمة المكافاة إستجابة للأبطال .

كما أن محمد إيهاب لن يستسلم إلى الصعوبات فى ملف إيقاف وحرمان لاعبى مصر من المشاركة فى الأولمبياد خاصة بعد إعلانه الإعتزال ثم العودة مجددًا بعد تدخل الوزارة والمسئولين وتقديم طعن.

وتوجه محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية شهر فبراير الماضى من أجل الحصول على دورات تدريبية فى اللعبة، وعمل سيمنار بأكاديمية رفع الأثقال بولاية نيويورك ولمدة يومين (شرح وتعليم كل التكنيكات الخاصة وأسرار ومفاتيح ونظم تدريب رياضة رفع الأثقال من المبتدأين إلى المحترفين من الناحية النظرية والعملية) قبل أن يعود للتديبات مجددا لأمل المشاركة فى طوكيو 2021 .