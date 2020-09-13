شكرا لقرائتكم الأولمبية المصرية ترسل ملاحظات على خطاب "فيفا" لاتحاد الكرة.. وتتمسك بالتصنيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِأرسلت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، خطاباً إلى اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة ، تفيد فيه بعض الملاحظات على الخطاب المرسل من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إلى الجبلاية بشأن الإنتخابات ،حيث أكدت اللجنة الأولمبية في خطابها ، أن القانون المصرى واللوائح المعتمدة تمنح للجنة الصلاحية قبل نهاية الموسم الرياضى لاعتماد قائمة تقدم من الاتحاد المصرى لكرة القدم، للأندية التى لها حق المشاركة قانونيا فى الجمعية العمومية.

وأكدت اللجنة الأولمبية في خطابها، أن ما أرسل من فيفا به بعض الأخطاء ، وأن اللجنة الأولمبية الدولية أكدت علي صلاحيات اللجنة الأولمبية المصرية فى تنظيم الجمعية العمومية للاتحادات ، ومن الممنتظر ، أن ترسل اللجنة الخماسية ، خطاب اللجنة الأولمبية المصرية إلى فيفا.

وكان "الخليج 365" قد حصل على نسخة من خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المرسل للجنة الخماسية الحالية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، والذى يطلب فيه الانتهاء من الملفات المكلف بها اللجنة، مثل تعديل اللائحة، وإقامة الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد قبل 30 نوفمبر المقبل.

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وجاء نص خطاب فيفا على النحو التالى، "قمنا بمراجعة اللجنة الأولمبية الدولية، مع احترام منطقة اختصاصات اللجنة الأولمبية الوطنية فى مصر، فيما يخص الاتحاد المصرى لكرة القدم، خاصة فيما يتعلق بدور اللجنة الأولمبية الوطنية فى تنظيم الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصرى، وفقا للقانون المصرى لسنة 2017، وفى هذا الشأن فإننا يجب أن نكون واضحين بأنه بعد الدراسة والرجوع للجنة الأولمبية الدولية فإنه لا يوجد ما يشير فى القانون المصرى أو فى اللوائح المعتمدة للجنة المصرية، ما يمنح اللجنة الوطنية الحق فى إعطاء الصلاحية قبل نهاية الموسم الرياضى لاعتماد قائمة تقدم من الاتحاد المصرى لكرة القدم، للأندية التى لها حق المشاركة قانونيا فى الجمعية العمومية".

وأخيرا، نحن نتفهم أن البطولة المصرية لموسم 2019 - 2020 تم استئنافها فى أوائل أغسطس 2002 وسيتم استكمالها والانتهاء منها بنهاية أكتوبر 2020، وأعدنا مطالبة لجنة التطبيع "اللجنة الخماسية"، بأن مهمتها تم تمديدها حتى 30 نوفمبر 2002، من أجل الانتهاء من كل المهام التى كلفوا بها منذ بداية تعيينهم، ونطالبكم بتزويدنا بالموعد النهائى بالخريطة المحدثة متضمنة الخطوات المهمة، مثل تحديد موعد الجمعية العمومية الخاصة باعتماد تعديلات اللائحة الجديدة للاتحاد المصري، وأيضا الجمعية العمومية الطارئة لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة "مجلس إدارة منتخب"، معتمدا على اللائحة الجديدة، ومن المتوقع من لجنة التطبيع "اللجنة الخماسية" تحليل الأجواء لإضافة بند انتقالى فى اللائحة الجديدة يتضمن موعداً محدداً ونهائياً لإجراء الانتخابات "فى اللوائح والكود الانتخابي"، للجمعية العمومية التى تعقد للانتخابات والتى يجب أن تقام قبل نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢٠ على أقصى تقدير.

طبقا لما ورد عاليه، نحذر من أن الفشل فى اتمام تلك المهام سيكون نتيجة لرفع الموضوع للجان المعنية بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لاتخاذ خطوات عقابية أخرى.

نشكركم لتعاونكم فى العملية الحالية وننتظر ردكم العاجل الموجه لنا.