شكرا لقرائتكم تيو يمنح بيتيس فوزاً متأخراً على ألافيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فريق ريال بيتيس فوزا صعبا من مضيفه ديبورتيفو ألافيس 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين بيتيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه كريستيان تيو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة. وحصد بيتيس أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم.