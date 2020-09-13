تحليل مفاجئ للبطل الأولمبى محمد إيهاب للمرة الثالثة فى 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع البطل الأولمبى فى رفع الأثقال محمد إيهاب لتحليل منشطات مفاجئ للمرة الثالثة فى 2020 تمهيدا لأولمبياد طوكيو 2021 والتى تم تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا .



محمد إيهاب

ويعد محمد إيهاب البطل الأولمبى فى رفع الأثقال الحاصل على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو الأخيرة بالبرازيل بطلاً فوق العادة على صعيد البطولات ومحاربة الصعاب ومواجهة التحديات من أجل الوصول إلى الحلم الذى بسعى دائمًا إلى تحقيقه سواء بتحقيق ذهب طوكيو أوحلم التدريب.

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وتصدى مؤخرًا محمد إيهاب لأزمة يسعى لتغييرها من أجل منظومة الألعاب الأخرى بالكامل وأبطالها ألا وهى التقدير المادى للأبطال فى ظل رفضه الحصول على مبلغ الـ 10 آلاف جنيه بعد تغيير لائحة المكافآت وتقليلها بعد ما كانت 25 ألف جنيه للميدالية الذهب فى عام 2007 وفقًا لما أكده البطل الأولمبى ، حتى قامت وزارة الرياضة بتعديل قيمة المكافاة إستجابة للأبطال.

كما أن محمد إيهاب لن يستسلم إلى الصعوبات فى ملف إيقاف وحرمان لاعبى مصر من المشاركة فى الأولمبياد خاصة بعد إعلانه الإعتزال ثم العودة مجددًا بعد تدخل الوزارة والمسئولين وتقديم طعن.

وتوجه محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية شهر فبراير الماضى من أجل الحصول على دورات تدريبية فى اللعبة، وعمل سيمنار بأكاديمية رفع الأثقال بولاية نيويورك ولمدة يومين (شرح وتعليم كل التكنيكات الخاصة وأسرار ومفاتيح ونظم تدريب رياضة رفع الأثقال من المبتدأين إلى المحترفين من الناحية النظرية والعملية) قبل أن يعود للتديبات مجددا لأمل المشاركة فى طوكيو 2021 .