شكرا لقرائتكم خبر عن 11 رقما وخسارة 27 نقطة تكشف حصاد مواجهات مختار أمام الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك مباراة صعبة أمام الإنتاج الحربى على استاد القاهرة الدولى فى افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة، كما أنها تحظى بترقب جماهير الأهلى لاسيما أن خسارة الفارس الأبيض أو تعادله أمام الإنتاج الحربى الليلة يعنى إعلان المارد الأحمر بطلا للدوري قبل مباراته مع زعيم الثغر غدا الاثنين.

المباراة لن تكون سهلة على الفارس الأبيض خاصة أنها أمام مدرب مخضرم وهو مختار مختار نجم الاهلى الأسبق ومدرب الإنتاج الحربى الذى يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الزمالك بعد تاريخ طويل من المواجهات نستعرض كواليسه فى السطور التالية..

* خاض مختار مختار كمدير فني 25 مباراة أمام الزمالك مع الأندية التي دربها وهي بتروجيت وإنبي والإنتاج الحربي والمصري والاتحاد السكندرى.

* تمكن مختار مختار من الفوز على الزمالك خلال 6 مباريات بواقع 5 خلال ولايته لبتروجت وانتصار وحيد مع إنبي كان في نهائي كأس مصر 2011 وهو النهائي الوحيد الذي خسره المعلم حسن شحاتة خلال رحلته التدريبية مع الأندية والمنتخبات.

*تعادل مختار مختار مع الزمالك فى 6 مباريات بواقع 4 خلال ولايته للإنتاج الحربي و2 مع فريق بتروجت، بينما تجرع مختار الخسارة أمام الفارس الأبيض في 13 مناسبة سابقة

* سجل هجوم مختار كمدير فني فى الأندية التي دربها فى شباك الزمالك 25 هدفًا واستقبل من الأبيض 35 هدفًا.

* آخر مبارتين خاضهما مختار مختار أمام الزمالك انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما والثانية بالتعادل السلبى.

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* أكبر فوز حققه الزمالك أمام مختار مختار من بين 13 انتصار كان بنتيجة 3 / 1 على الإنتاج الحربى فى كأس مصر، موسم 2017 – 2018.

* أكبر فوز حققه مختار مختار أمام الزمالك عندما كان مديرًا فنيًا لفريق بتروجت وفاز بنتيجة 4-2 وكان ضمن منافسات الدورى الممتاز موسم 2013 – 2014.

*وبخلاف حسم مختار مختار موقعة نهائي كأس مصر 2011 خلال ولايته لإنبي في مواجهة الزمالك، ففقد الفريق الأبيض 27 نقطة في مواجهاته أمام مختار في الدوري .

*على الرغم من تفوق الزمالك فى انتصاراته على أندية مختار مختار، إلا أن الأخير نجح فى إحراج الأبيض وإقصاءه من مباريات مهمة، لترى جماهير الأبيض أن مبارياته تُمثل عقدة لهم ونجح مختار مختار فى إقصاء الزمالك من كأس مصر، موسم 2010-2011 وقتها ليحصد إنبى اللقب فى المباراة النهائية على حساب الزمالك بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف.