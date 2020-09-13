شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستفسر من فايلر عن مصير عروض عمار حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر مسئولو النادى الأهلى من السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، عن موقفه بشأن العروض التى تلقاها عمار حمدى لاعب الفريق المُعار لنادى طلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجارى، حيث تلقى اللاعب مؤخراً عدة عروض من أندية محلية وخاريجة، أبرزها من إحدى أندية الدورى التركى.

ويرغب الأهلى فى معرفة موقف المدرب السويسرى من العروض الأخيرة، ومنها العرض التركى الذى طلب استعارة اللاعب بنية البيع النهائي، خاصة أن اللاعب يرغب فى الرحيل لخوض تجربة الاحتراف الخارجي، رافضاً فكرة الإعارة مرة أخرى لأندية محلية، بعدما سبق وقام الأهلى بإعارة اللعاب لنادى الإتحاد السكندرى قبل تجربة طلائع الجيش.

عمار حمدى كشف عن رغبته فى الرحيل لأوروبا لكن القرار الأخير سيكون فى "يد" إدارة الأهلى التى تملك حق تقرير مصير اللاعب الذى يرغب فى الانتقال لأى نادٍ يشارك معه فى المباريات حتى يحافظ على حظوظه فى المنتخب الأولمبى الذى سيُشارك فى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل التى تم تأجيلها من الصيف الحال للمقبل بسبب "جائحة" كورونا.

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وقال عمار حمدى، إن مسئولى الأهلى تحدثوا معه بعد مباراة القمة حيث طلب الأهلى عودته عقب مباراة القمة فى الدورى الممتاز.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport، على قناة on time sport :" طلبت الاحتراف الخارجى حال عودتى للاهلى وعدم وجود مكان أساسي، وطموحى ألعب خارج مصر وأرفض الاعارة مجددا فى مصر".

وتابع عمار حمدى "أرحب بالعودة للأهلى بشرط المشاركة فى المباريات، وتلقيت عرضا من نادٍ تركى والأهلى لم يوافق، وحصلت على عدة عروض فى الدورى التركى اعارة بنية البيع والعرض وصل الاهلى ولكنه لم يوافق.. تحدثت مع فايلر بضرورة اللعب مع الأهلى أساسيا ووجودى لضرورة أن أكون متواجدا مع المنتخب الأولمبي".