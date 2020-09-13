محمد حمص يستقيل من تدريب الإسماعيلى اعتراضا على تهميش دوره مع الفريق

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم محمد حمص مدرب الأسماعيلي استقالته من الجهاز الفني للفريق ، وذلك اعتراضا علي تهميش دوره مع الفريق بالإضافة لإسناد مهمة المدرب المساعد له في الجهاز الفني الجديد بعدما كان الاتفاق علي تعيينه مدربا عاما ، ليقرر الرحيل عن النادي على الرغم من عدم مرور أسبوعين على قرار تواجده فى الجهاز الفني الذى يقوده حاليا أحمد العجوز قبل التعاقد مع البرازيلي ريكارود لتدريب الفريق.

ويخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو، اليوم الأحد لإجراءات تحليل "رابيد تيست"، للكشف عن كورونا، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة المقاولون العرب والمقرر لها الثامنة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الاسماعيلية بالجولة السابعة والعشرين للمسابقة وهى المباراة الاولى التى سيخوضها ريكاردو مع الدراويش فى الولاية الثالثة بعدما فضل مجلس ادارة الاسماعيلى منح أحمد العجوز ومحمد حمص فرصة قيادة الفريق الأصفر فى مواجهة الاهلى نظراً لقدوم المدرب البرازيلى قبل المباراة بـ 24 ساعة فقط.

وطالب البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للنادى الإسماعيلى لاعبيه بإغلاق صفحة مباراة الاهلى التى أقيمت مساء الجمعة على ستاد برج العرب بالاسكندرية بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وخسرها الدراويش بثلاثية دون رد ، مطالباً إياهم بالتركيز فى مباراة ذئاب الجبل لحصد نقاطها وبداية مرحلة جديدة فى المسابقة.

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ويتابع ريكاردو عددا من التسجيلات للدراويش قبل بدء مهمته بصفة رسمية مع الفريق بداية من لقاء المقاولون العرب ، وانضم ريكاردو على رأس القيادة الفنية للدراويش بجانب مخطط الأحمال رودولفو ، فى الجهاز الفنى الذى يضم أحمد العجوز المدرب العام ،القائم بأعمال مدير الكرة ومحمد حمص مدرب الفريق فضلا عن سعفان الصغير مدرب حراس المرمى ، ويتطلع المدرب البرازيلى من خلال التسجيلات للتعرف عن كثب على عناصر الفريق.