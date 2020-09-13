شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يرفض عرضا بثلاثة أضعاف راتبه ويؤكد: لن أرحل إلا لتدريب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون العرب، أن مدرب الفريق عماد النحاس تلقى عرضاً مغرياً بثلاثة أضعاف راتبه مع ذئاب الجبل ورفضه، وأبلغنا أنه لن يرحل سوى لتدريب الأهلى. وقال محمد عادل فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "المقاولون مدد تعاقده مع عماد النحاس لمدة موسم آخر، ولكن تعاقد عماد النحاس معنا مثل أى تعاقد مع مدرب يتواجد فيه شرط جزائى يمنح المدرب فرصة دفع الشرط الجزائى والرحيل فى أى وقت، ولكننا نثق أنه لن يفعلها فلقد كان المحاسب الخاص بالنادى يخطئ فى وضع مكافأته ومع ذلك لم يتحدث أو يبلغنا أنه يحصل على أقل من حقه ".

وأضاف المشرف العام على المقاولون، "سأذيع سراً لا يعرفه أحد، مسئولو أحد الأندية استأذنونى للتفاوض مع عماد النحاس ووافقتهم وعرضوا عليه عرضا ماليا يقدر بثلاثة أضعاف راتبه مع المقاولون ومع ذلك رفض وأبلغهم أنه لن يرحل عن ذئاب الجبل سوى فى حالة واحدة وهى تدريب النادى الأهلى، حلمه الأول فى عالم التدريب، والإغراء الوحيد الذى قد يدفعه لترك المقاولون".

وتابع فتحى، "بدأنا الاستعداد للموسم الجديد ومناقشة النحاس فى الصفقات وهو مدرب لا يحبذ التعاقد مع الأسماء الكبيرة فى الصفقات، ولذا أقول للأندية الجماهيرية لا تسعوا وراء الباحثين عن الأموال اتركوهم حتى نضع سياسة لا أحد يتخطاها".

وعن طاهر محمد طاهر قال المشرف على المقاولون العرب، "طاهر قتل أعداء النادى والمشككين فينا الذين تطاولوا علينا الفترة الماضية بادعاءات لا أساس لها من الصحة حتى شارك وسجل هدفين وأخرسهم ونتمنى له التوفيق مع أصحاب الرداء الأحمر بالموسم القادم ".

وعاد طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، ليخطف أنظار الجميع، بعدما نجح فى التسجيل للمباراة الثانية على التوالى بعد 209 يوماً من الغياب عن المشاركة الرسمية، بسبب توقف كورونا وما تبعه من تعرضه للإصابة فى العضلة الأمامية، ليغيب عن المشاركة مع استئناف الدورى، قبل أن ينتفض فى هجوم الذئاب ويرد بقوة على الشائعات التى نالت من موهبته وقدراته البدنية طوال الفترة الماضية، ويسجل هدفه الثالث مع المقاولون بالموسم الجارى، والهدف الحاسم فى وصول ذئاب الجبل إلى النقطة 47 ليحتلوا معها المركز الثالث متقدمين على بيراميدز بفارق نقطتين.

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هدفا طاهر محمد طاهر بعد العودة فى شباك وادى دجلة التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، ثم فى حرس الحدود فى الوقت الضائع بعد نزوله بديلاً، ليقود فريقه إلى المركز الثالث، تميزا بأنهما تم إحرازهما بطريقة رائعة خطفت معها قلوب عشاق النادى الأهلى، الذين رأوا فى طاهر خير تعويض عن رحيل رمضان صبحى الذى انضم مؤخرا لبيراميدز، وبهذين الهدفين استطاع طاهر أن يكون لنفسه شعبية بين الجماهير الحمراء وطموحات حول ما سيقدمه من إضافة للفريق.

وصل إجمالى مباريات طاهر محمد طاهر مع الذئاب منذ بدء مسيرته الكروية إلى 88 مباراة، منها 80 ببطولة الدورى، و8 بكأس مصر، أحرز خلالها 13 هدفا، و صنع 9، وحصل على 16 إنذارا وطردين.

وظهر طاهر محمد طاهر مع المنتخب بقيادة خافيير اجيرى فى مباراة مصر وتونس بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والتى أقيمت نوفمبر 2018، وانتهت بفوز الفراعنة 3/2 .

فى 2017 تمت إعارته إلى نادى لوهافر الفرنسى، ولكنه عاد بعد رحلة احترافية قصيرة، ليكمل مسيرة التألق مع ذئاب الجبل، حتى أصبح الصفقة المنتظرة فى الأهلى

لم يشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون منذ انطلاق الموسم الجارى وحتى قبل توقف المسابقة فى مارس بسبب كورونا سوى فى ست مباريات فقط من أصل 18 لعبها ذئاب الجبل، بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى حرمت صانع الألعاب الشاب أيضاً من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أمم أفريقيا للشباب والتى توج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو.

وأعلن النادى الأهلى عن ضم طاهر محمد طاهر كأول صفقة للقلعة الحمراء فى الميركاتو الصيفى، على أن ينضم اللاعب إلى القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد.