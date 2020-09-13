شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية خارج حسابات الأهلي أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على استبعاد عمرو السولية لاعب الفريق من قائمة مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز، بسبب عدم تماثل اللاعب بشكل تام من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة المصرى قبل أسبوعين تقريباً، وكانت عبارة عن شد فى العضلة الأمامية حرمته من آخر ثلاث مباريات للفريق أمام دجلة وحرس الحدود والإسماعيلى.

ومن المقرر أن يعلن فايلر قائمة الفريق لمباراة الاتحاد عقب مران اليوم الذى سيخوضه الفريق بالإسكندرية حيث مازال الفريق موجوداً فى الإسكندرية عقب مباراة الإسماعيلى التى أقيمت أول أمس، الجمعة، بإستاد برج العرب.

وبات الأهلى على بُعد خطوة واحد من حسم لقب الدورى رسمياً بعد الفوز الكبير الذى حققه على الدراويش بثلاثية نظيفة سجلها على معلول وأليو بادجى وأحمد الشيخ، وبذلك يرفع الأهلى رصيده إلى 71 نقطة ويتبقى نقطتان فقط على التتويج بقلب الدورى رسمياً.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة للأهلى أنه يحتاج لنقطتين فقط من أجل حسم بطولة الدورى رسميًا وليس 3 نقاط، لأن فى حالة التساوى مع الزمالك فى عدد النقاط ستميل كفة المواجهات المباشرة لصالح الأحمر الذى فاز اعتبارياً بهدفين دون رد ثم خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدور الثانى، وتنص لائحة لجنة المسابقات على أنه فى حال تساوى نتيجة مباراتى الذهاب والإياب فى فارق الأهداف يتم احتساب الهدف الذى سجله الفريق خارج ميدانه بهدفين، وبذلك فى حال تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربى فى المباراة المقبلة بينهما يُتوج الأهلى رسميًا بالدوري، ذلك لأن أقصى عدد من النقاط سيصل له الزمالك خلال الموسم الحالى هو 71 نقطة وهو نفس عدد نقاط الأهلى حاليًا.