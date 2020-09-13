شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والإنتاج الحربى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك مباراة صعبة أمام الإنتاج الحربى باستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة، ونستعرض كواليس هذه المباراة فى السطور التالية..

س: ما هو موقف الزمالك والإنتاج الحربى فى جدول الدورى؟

ج: يدخل الزمالك هذا اللقاء وفى رصيده 52 نقطة يحتل بها المركز الثانى بعدما خاض 26 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 7 وخسر 4 وسجل 36 هدفاً مقابل 20 فى شباكه بينما الإنتاج الحربى فى المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 25 مباراة تفوق فى 7 وتعادل فى 9 وخسر مثلها وأحرز 22 هدفاً وتلقت شباك الفريق 27 هدفاً.

س: ماذا قدم الزمالك والإنتاج الحربى منذ عودة الدورى؟

ج: فى الجولة الماضية تعادل الزمالك خارج أرضه مع سموحة (3 – 3) وأهدر النقطة التاسعة فى 10 مباريات خاضها بعد استئناف الدورى، فى حين خسر الإنتاج الحربى أمام أسوان (0 – 2) فى الجولة 26 وهى الخسارة الخامسة فى 8 مباريات لعبها الفريق بعد عودة النشاط.

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س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك والإنتاج الحربى؟

ج: 16 مباراة جمعت الفريقين فى مسابقة الدورى منذ تأهل الإنتاج للممتاز قبل 11 سنة، الأرقام تعطى تفوق للزمالك بـ 9 انتصارات و24 هدفاً مقابل فوزين و14 هدفاً للإنتاج و5 تعادلات آخرها بدون أهداف فى الجولة العاشرة بالموسم الحالى.

س: وما هو التشكيل المتوقع للزمالك والإنتاج الحربى في مباراة الليلة؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج الحربى مكوناً من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وحاتم سكر فى خط الدفاع، طارق حامد وإسلام جابر وأمامهما مصطفى فتحى وإمام عاشور وأحمد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم.

بينما يبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الزمالك مكوناً من: "عامر عامر، أحمد شديد قناوى، محمود البدرى، محمد بازوكا، علاء سلامة، إبراهيم عبدالخالق، محمد فييرا، محمد عادل، غنام محمد، مامادو نياس، ومحمد رجب".

س: كيف تؤثر نتيجة هذه المباراة على حسم الأهلى بطولة الدورى؟

ج: أكد مسؤولو اتحاد الكرة للأهلى أنه يحتاج لنقطتين فقط من أجل حسم بطولة الدورى رسميًا وليس 3 نقاط، لأنه فى حال التساوى مع الزمالك فى عدد النقاط ستميل كفة المواجهات المباشرة لصالح الأحمر الذى فاز اعتبارياً بهدفين دون رد ثم خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدور الثانى، وتنص لائحة لجنة المسابقات أنه فى حالة تساوى نتيجة مباراتى الذهاب والإياب فى فارق الأهداف، يتم احتساب الهدف الذى سجله الفريق خارج ميدانه بهدفين، وبذلك فى حال تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربى فى المباراة المقبلة بينهما، يُتوج الأهلى رسميًا بالدوري، ذلك لأن أقصى عدد من النقاط سيصل له الزمالك خلال الموسم الحالى هو 71 نقطة وهو نفس عدد نقاط الأهلى حاليًا.