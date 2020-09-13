شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر يحذر القطبين من خطورة بيراميدز ويبرئ صالح جمعة وإدارة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الإعلامى سيف زاهر ناديى الأهلى والزمالك من خطورة بيراميدز فى الموسم الجديد، مؤكداً أن الفريق السماوى سيكون فريقاً ثقيلاً كروياً دون أدنى شك، وقال سيف زاهر عبر برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "بالوقت الحالى أصبحت لا أستطيع حساب قيمة فريق بيراميدز، فريق فى أول مواسمه حصد المركز الثانى بالدورى والكأس، وكان عنده لاعب اسمه كينو بنص فريق كامل، وهذا أمر ليس هينا، لازم الأهلى والزمالك ياخدوا بالهم أن الموسم الجاى مفيش هزار".

وأضاف سيف زاهر، "الصفقات التى نسمع عنها بقيمتها المادية ما كانت لتستمر لو هناك ميزانية معروف أولها وآخرها، لذا فالأهلى والزمالك لازم يبحثوا عن حلول عشان يقدروا يواجهوا الصفقات دى فى ظل إمكانياتهم المادية المحددة برقم معين، أنا لا أهاجم إدارات الناديين كل منهم يسير بخطى جيدة ولكن لابد أن يبحثوا عن حلول خارج الصندوق لمواجهة هذه الأزمة".

وتابع سيف زاهر، "مش لازم نرتكن لمقولة إن بيراميدز مهما يعمل صفقات مش هياخد بطولات عشان معندوش جماهيرية، ماشى بس بردو لازم الأهلى والزمالك يعملوا صفقات ويكونوا فريق جامد، واللاعب الجامد يكون زى محمد صلاح وطارق حامد وعمرو السولية وأحمد فتحى، بيراميدز مثلا فى الموسم الجديد هيكون فيه عبد الله السعيد ورمضان صبحى وأحمد فتحى وشريف اكرامى وعمر جابر والشناوى ، لأ فرقة جامدة بجد وموسم صعب جدا".

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وأشار سيف زاهر إلى أن "فريقا مثل الإسماعيلى أصبح حاله لا يسر عدو ولا حبيب، مراحش ماتش الأهلى أساساً، قطاع الناشئين بالدراويش اختفى فى ظروف غامضة والإدارة كل اللى بتعمله مسكنات تتمثل فى تغيير أجهزة فنية دون أى تغيير على أرض الواقع، لازم الإدارة تصارح الجمهور وتضع خطة وتبدأ تنفيذها حتى يتحقق الإصلاح ولا نخسر الفرق الجماهيرية الواحد تلو الاخر".

وعن أزمة رحيل فايلر عن الأهلى قال سيف زاهر، "إدارة الأهلى لا تسأل فى أى شىء حال رحيل فايلر عن النادى، فالمدرب السويسرى المفروض يتقدم بالشكر لمجلس إدارة الأهلى بعدما منحوه فرصة صنع تاريخ لنفسه، وأنا مش حابب اتكلم فى هذه القصة عشان الناس متقولش بهاجم النادى".

وعن صالح جمعة قال سيف زاهر، "الحادث الأخير للأمانة حادث عادى أى شخص فينا معرض ليه، كلنا ماشيين على طريق ومعرضين لحوادث".