شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينهى أزمة رفض انضمام اللاعبين لمنتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى محمود سعد، المدير الفنى لاتحاد الكرة، أزمة رفض بعض المديرين الفنيين للأندية انضمام لاعبيها لمنتخب مصر للشباب خلال شهر أكتوبر المقبل، والذى يستعد المنتخب فيه لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 والتى تنطلق 7 نوفمبر المقبل بتونس والمؤهلة لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها موريتانيا فى مارس المقبل.

ورفض أكثر من مدرب ترك لاعبى منتخب الشباب مواليد 2001 للانضمام إلى المنتخب بسبب حاجة بعض الفرق للاعبين مثل الزمالك والذى يضم حسام أشرف وأسامه فيصل، وبيراميدز الذى يضم إبراهيم عادل وعدد من الأندية التى تمسكت بلاعبيها، قبل أن يتفق محمود سعد معهم على استمرار اللاعب الذى يشارك بصفة أساسية من ناديه، بينما اللاعب الذى لا يلعب مباريات بصفة أساسية ينضم لمعسكر المنتخب.

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قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين انطلاق معسكر الفريق فى الأول من شهر أكتوبر المقبل استعدادًا لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 والتى تنطلق 7 نوفمبر المقبل بتونس والمؤهلة لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها موريتانيا فى مارس المقبل.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفنى لمنتخب الشباب أسماء اللاعبين المنضمين للمعسكر خلال الساعات المقبلة إلى جانب البحث عن وديات خلال الفترة المقبلة لتجهيز اللاعبين قبل مباريات التصفيات الأفريقية فى نوفمبر.

ويجرى لاعبو منتخب مصر للشباب اختبارات فيروس كورونا قبل انطلاق المعسكر فى شهر أكتوبر المقبل، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم قبل التواجد فى المعسكر.