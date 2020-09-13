شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. وادى دجلة يعلن ضم كريم عبدالجواد وروان العربى بطلى العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن كريم درويش، بطل العالم السابق فى الاسكواش ومدير النشاط للعبة فى أندية وادى دجلة، انضمام كريم عبد الجواد المصنف الثالث عالمياً ولاعب الأهلى السابق، وروان العربى بطلة العالم السابقة للناشئات ولاعبة سموحة سابقاً، إلى فريق وادى دجلة بشكل رسمى، وقال درويش فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن كريم عبد الجواد وقع لمدة موسم قابل للتجديد مع النادى عقب انتهاء تعاقده مع النادى الأهلى.

وأضاف درويش، أن دجلة اهتم بالحصول على توقيع اللاعب باعتباره أحد النجوم البارزين فى اللعبة، مشيراً إلى أن النادى يتطلع للهيمنة على التصنيف العالمى فى وجود على فرج المصنف الثانى وكريم عبد الجواد المصنف الثالث، بالإضافة إلى وجود روان العربى ونوران الجوهر المصنفة الأولى فى فريق السيدات.

وتعود منافسات الاسكواش من جديد فى السادس عشر من سبتمبر الجارى، حيث تنطلق منافسات بطولة مانشستر الدولية، بمشاركة 7 لاعبين مصريين بواقع 5 فى منافسات الرجال واثنتين بمنافسات السيدات، فى أول بطولة بعد توقف كورونا الذى بدأ فى مارس الماضى بسبب انتشار الفيروس العالمى، وتشارك كل من نور الطيب المصنفة الرابعة عالمياً وهانيا الحمامى المصنفة السادسة، فى الوقت الى يشارك فيه الخماسى المصرى، محمد الشوربجى المصنف الأول عاليماً للرجال، على فرج المصنف الثانى، كريم عبد الجواد المصنف الثالث، طارق مؤمن المصنف الرابع، ومروان الشوربجى المصنف السابع بمنافسات الرجال.

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فى سياق آخر، أكدت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد عودة النشاط المقرر استئنافه منتصف سبتمبر المقبل ببطولة مانشستر، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأعلنت الرابطة مؤخراً مواعيد 7 بطولات مرتقبة وهي "مانشستر، CIB الدولية، بطولة مصر الدولية في الأهرامات، هونج كونج، الجونة الدولية وبطولة بلاك بول".

وشددت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، فى بيان رسمى، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن جدول المسابقات سيكون معرضا للتعديل وفقاً للمتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، وأن منظمى البطولات سيكونوا مسئولين عن تطبيق البروتوكولات الصارمة فيما يتعلق بالصحة والسلامة، وكذلك سياسات السفر الدولية وإرشادات التباعد الاجتماعي، فيما ستقام المباريات خلال الفترة المقبلة دون حضور جماهيري حتى تتحسن الأوضاع.