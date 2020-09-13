محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال، بأن محمد النني لاعب وسط الفريق كانت لديه بعض الشكوك بشأن موقف النادي منه، قائلًا أنه يؤمن بقدراته على المستوى الشخصي والكروي.
وتحدث أرتيتا عن النني، قائلًا: "حسنًا، أنا حقًا معجب بالنني، وما يستطيع أن يقدم إلى الفريق على مستوى الشخصية أيضًا.. وأيضًا على مستوى كرة القدم، أعتقد أنه بحاجة إلى قليل من الأيمان بذلك."
ولعب محمد النني أساسيًا مع آرسنال أمام ليفربول ليحقق الفريق الدرع الخيرية، إضافة إلى الفوز في افتتاح بريميرليج على فولهام.
وتابع: "كانت لديه بعض الشكوك بشأن إن كان سنثق فيه أم لا.. كانت بيننا العديد من المحادثات وهو حقًا يستحق الفرصة التي حصل عليها."
وأضاف: "هو يتدرب كل يوم بكل روح، يرغب في التعلم ويؤدي بشكل جيد حقًا.. ووظيفتي هي أن أجعل كل لاعب في أفضل مستوى ممكن."
كانت هذه تفاصيل خبر أرتيتا: النني كانت لديه شكوك.. ولدي إيمان بقدراته الشخصية والكروية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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