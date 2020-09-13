حمص يعلن رحيله عن الإسماعيلي في بيان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أصدر محمد حمص بيانا رسميا يعلن فيه رحيله عن منصبه كمدرب عام في الجهاز الفني للإسماعيلي، مشيرا إلى أنه أصبح بلا دور بعدما أتم النادي تعاقده مع المدير الفني البرازيلي ريكاردو.

وقال حمص في بيان للصحفيين: "أتقدم باعتذاري عن استمراري ضمن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي حيث أنني قبلت هذه المهمة في ظل الظروف الصعبة والحرجة الذي يمر بها النادي الإسماعيلي".

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وأضاف: "حيث تم الاتفاق على تولي منصب المدرب العام بشروط وصلاحيات ومهام بفكر معين بداخلي سواء من الناحية الفنية والمعنوية والنفسية".

وأكمل: "عندما أتم النادي التعاقد مع المدير الفني ريكادو ومدرب أحمال والكابتن أحمد العجوز مدرب عام، أصبح ليس لي دور أقدمه وإحساسي أنني ليست لي أي إضافة في الوقت الحالي".

وأتم حمص قائلا: "كنت أتمنى أن أفيد النادي بخبراتي كلاعب أو مدرب، وفي النهاية أتمنى كل التوفيق للنادي الإسماعيلي، وأتمنى من عشاق ومحبي وجماهير النادي الإسماعيلي دعم اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري، كل التوفيق للكيان".