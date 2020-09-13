الرئيس الفخري لبايرن يفتح النار على وكيل ألابا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انتقد أولي هونيس، الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ الألماني، بيني زهافي وكيل النمساوي ديفيد ألابا مدافع الفريق، بسبب أزمة تجديد عقد اللاعب مع النادي البافاري التي استمرت عدة أشهر.

وقال هونيس، في تصريحات نقلتها قناة "سبورت1" الألمانية: "تناولت القهوة مع ألابا منذ بضعة أسابيع لكننا لم نتوصل إلى اتفاق، إنه لاعب رائع ويريد المدرب هانسي فليك الاحتفاظ به، الكل يريده أن يبقى معنا".

وأضاف: "ديفيد لديه وكيل مثل سمكة البيرانا الجشعة، ووالد اللاعب الذي أحبه كثيرًا يسمح لنفسه أن يتأثر به، الأمر كله مرتبط بالمال".

وأكمل: "أتمنى أن يكون ديفيد في النهاية هو مَن يقرر مصيره، إنه بالفعل في أفضل ناد في العالم، أين يجب أن يذهب؟ في النهاية يجب أن يقرر، إنه يبلغ من العمر 28 عامًا ولا ينبغي أن يتأثر، لا نريد أكثر من رؤيته مستمر معنا".

Advertisements

وكانت صحيفة "كيكر" الألمانية كشفت أن رغبة وكيل ألابا تتمثل في حصول الدولي النمساوي على راتب سنوي قدره 25 مليون يورو، حتى يكون الأعلى أجرا في النادي البافاري، إلا أن بايرن عرض 15 مليون يورو سنويا.

وعن المطالب المالية لألابا، أوضح هونيس: " هناك شيء واحد واضح، روبرت ليفاندوفسكي ومانويل نوير هما مقياس كل الرواتب، ويجب أن يظل بايرن صارما في هذا الشأن حتى لا يفسد هيكل الرواتب داخل الفريق".

وأتم الرئيس الفخري لبايرن قائلا: "الرحيل المجاني لألابا عن بايرن في الصيف المقبل سيكون أسوأ سيناريو له، وبايرن بالتأكيد يريد منع ذلك".

ويتولى ألابا في الوقت الحالي قيادة قلب دفاع النادي البافاري الذي جمع هذا الموسم بين البطولات الثلاث هذا العام، وهي الدوري الألماني والكأس ودوري أبطال أوروبا.

يُذكر أن ألابا سينتهي عقده مع بايرن في صيف 2021، وجاء اللاعب من فريق الناشئين الذي احترف ضمن صفوفه منذ 2010.