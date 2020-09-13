تقارير مغربية تكشف.. حكما مباراتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير مغربية اليوم الأحد، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اختار حكما مباراتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي، بينما يصطدم الزمالك بنظيره الرجاء، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "le 360" سبورت المغربية نقلًا عن "الصباح" المغربية، فإن كاف عين الجامبي باكاري جاساما حكمًا لمباراة الذهاب بين الوداد والأهلي التي ستقام في المغرب على ملعب محمد الخامس، بينما يقود باملاك تيسميا مباراة الرجاء والزمالك على الملعب ذاته.

ومن المقرر أن تقام مباراتي الذهاب أحد يومي 17 و 18 أكتوبر المقبل، والإياب 23 و 24 أكتوبر، على أن تقام مباراة النهائي في السادس من نوفمبر المقبل.