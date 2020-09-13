كم رقمًا سجله التاريخ باسم صلاح في بريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - حماسه تجاه الأرقام التاريخية لا يتوقف، هذا ما أكده المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، وأحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما عادل رقم تاريخي جديد في "بريميرليج" خلال الجولة الافتتاحية لموسم 2020/2021 أمس السبت.

أصبح صلاح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل في الجولة الافتتاحية لأربعة مواسم متتالية، حيث هز شباك واتفورد في افتتاح موسم 2017/2018، وكرر الأمر ذاته أمام ويست هام يونايتد في افتتاح موسم 2018/2019، كما سجل أمام نورويتش في الجولة الأولى لموسم 2019/2020، قبل تألق ملفت مواجهة أمس.

وكان النجم المصري بطل مواجهة ليفربول أمام ليدز يونايتد، بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" ليقود حامل لقب المسابقة لفوز مثير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ويعلن مبكرًا أنه جاهز للمنافسة على الحذاء الذهبي، الذي ناله مرتين، بعدما تُوج هدافًا للمسابقة في موسمي 2017/2018 و2018/2019.

محمد صلاح أصبح بالفعل أحد أبرز النجوم في تاريخ "بريميرليج" حيث امتلك مجموعة من الأرقام الفردية الاستثنائية، التي وضعته في مكانة فريدة بين مجموعة من أساطير المسابقة على مدار تاريخها.

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أحد أبرز الأرقام التي يمتلكها الجناح المصري تمثل في تسجيله 32 هدفًا في موسم 2017/2018، وهو الرقم الأفضل طوال تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بشكله الحالي، الذي يضم 20 فريقًا، بعد أن بدأ بمشاركة 22 فريقًا في موسم 1992/1993.

صلاح امتلك رقمًا مبهرًا خلال الموسم ذاته، لم يتكرر أيضًا طوال تاريخ المسابقة، حيث سجل في 24 مباراة مختلفة، بين 38 مباراة لعبها فريقه، كما هز شباك 17 فريقًا بين 19 واجهها ليفربول في الموسم ذاته، وهو رقم قياسي أيضًا يشاركه به أيان رايت وروبين فان بيرسي أسطورتي أرسنال، في موسمي 1996/1997 و2011/2012 على الترتيب.

الهداف المصري هو أيضًا اللاعب الوحيد في تاريخ "بريميرليج" الذي نال جائزة لاعب الشهر ثلاث مرات خلال موسم واحد، وهو ما فعله في موسمه الأسطوري "2017/2018" عندما تُوج بالجائزة في أشهر نوفمبر 2017، فبراير 2018 ومارس 2018.

لا يزال صلاح يداعب العديد من الأرقام التاريخية في المسابقة المحلية الإنجليزية، حيث سيعادل إنجاز ألان شيرار وتييري هنري أسطورتي "بريميرليج" في حالة تتويجه بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة خلال مسيرته، وهو الرقم الأفضل بين جميع هدافي المسابقة.