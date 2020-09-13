حجازي احتياطيا مع وست بروميتش في مواجهة ليستر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
يتواجد الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع وست برومتش، على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة ليستر سيتي، في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز.
ولن يلعب حجازي مواجهة ليستر منذ البداية، بعد العودة مجددا إلى بريميرليج 2020/2021.
وتكون تشكيل وست برومتش من: جونستون، أوشيه، أجايي، بارتلي، فورلونج، ليفرمور، ساويرس، جيبس، بيريرا، ديانيانا، روبينسون.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: بوتون، حجازي، هاربير، إدواردز، جروسيسكي، روبسون-كانو، أوستين.
يُذكر أن حجازي قاد فريقه لاحتلال وصافة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "شامبيونشيب" خلف ليدز يونايتد البطل ليتأهل لبريميرليج.
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