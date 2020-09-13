مصدر لمصراوي: فايلر يستفسر عن حالة السولية لتحديد موقفه من لقاء الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال مصدر بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر، طلب الحصول على تقرير مفصل بشأن حالة عمرو السولية لاعب وسط الفريق.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، أكد المصدر أن فايلر طلب من خالد محمود الاطلاع على تقرير شامل بخصوص حالة السولية من أجل تحديد موقفه من مباراة الإتحاد السكندري المقرر إقامتها غدا الاثنين، على ملعب برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من مسابقة دوري We المصري.

وأضاف المصدر، أن حالة السولية جيدة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

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وكشف المصدر أن قرار الجهاز الفني باصطحاب اللاعب لمعسكر برج العرب جاء بسبب سرعة استجابته للعلاج والتأهيل، كما أن فايلر يأمل في الاستعانة به في لقاء زعيم الثغر ولو كبديل.

وكان السولية، قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال المباراة التي شارك بها رفقة الأهلي ضد المصري بالجولة الـ23 وحسمها الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

جدير بالذكر أنه في حالة فوز الأهلي على الاتحاد السكندري، فسيحسم بشكل رسمي تتويجه ببطولة الدوري للمرة الـ42 في تاريخه.