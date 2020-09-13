برشلونة يعلن موعد وتفاصيل كأس خوان جامبر

حدد نادي برشلونة اليوم الأحد، موعد مباراة كأس خوان جامبر، وكذلك اسم الفريق الذي سيواجهه في العام الجاري خلال هذه المباراة قبل انطلاق الدوري الإسباني.

وكأس جامبر هي مواجهة ودية سنوية، ينظمها نادي برشلونة في بداية كل موسم على شرف العضو المؤسس للنادي خوان هانز جامبر.

وأعلن الفريق الكتالوني اليوم رسميًا أنه سيواجه فريق إلتشي الوافد الجديد للدرجة الأولى من الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

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ونشر الحساب الرسمي لفريق برشلونة على تويتر أن المواجهة بينه وبين إلتشي ستكون مساء السبت المقبل التاسع عشر من شهر سبتمبر وستكون في ملعب كامب نو ملعب نادي

برشلونة.

وأشار الحساب الرسمي أن المباراة سيتم بثها حصرياً فقط عبر قناة النادي الكتالوني Barca TV في الساعة السابعة.

وأوضح بيان نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي، أن المباراة ستكون الثالثة والأخيرة لرونالد كومان في سلسلة المباريات التي تجهز الفريق للموسم المقبل، حيث فاز على ناستيك مساء السبت بثلاثة أهداف لهدف، فيما سيواجه فريق جيرونا يوم الأربعاء المقبل، في المواجهة الودية الثانية.