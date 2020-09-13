كامافينجا يعلق على اهتمام ريال مدريد بضمه

تحدث إدواردو كامافينجا، لاعب نادي رين، ومنتخب فرنسا، عن اهتمام ريال مدريد الإسباني بضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.
علق كامافينجا في تصريحات لصحيفة "تيليفوت" الفرنسية: "عندما يُظهر نادٍ كبير اهتمامًا بالتعاقد معك، بالتأكيد يكون هذا رائعًا".
وأوضح: "أنا لا أعاني الكثير من المتاعب بشأن اهتمام ريال مدريد بضمي، بل أستمتع وأفتخر بما أقدمه".
وشارك كامافينجا في مباراته الدولية الأولى مع فرنسا ضد كرواتيا يوم الثلاثاء الماضي، في بطولة دوري الأمم الأوروبية.
اللاعب، البالغ من العمر 17 عاماً، ليس هدفاً لريال مدريد فقط بل يعد هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، مثل ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي، إضافة إلى بوروسيادورتموند الذي كان سأل عن إمكان ضمه لكن انسحب من الصفقة سريعًا بعدما رأت إدارته أن سعره باهظ.
عقد كامافينجا مع رين الفرنسي يمتد إلى صيف 2022، وأفادت بعض التقارير الفرنسية أن اللاعب سيبقى مع فريقه هذا الموسم ولن يرحل إلا فى الصيف المقبل.
ولعب كامافينجا 45 مباراة بقميص نادي رين، سجل هدفين، وصنع 3 أهداف، عوضاً عن أدائه الرائع الذي جعل الفرق تتنافس على ضمه.
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