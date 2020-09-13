بعد هاتريك ليدز.. حارس ليفربول يتغنى بمحمد صلاح

مدح الدولي البرازيلي أليسون بيكير، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، زميله المصري محمد صلاح نجم الريدز، بعد الأداء الرائع في مباراة الأمس ضد ليدز يونايتد، وتسجيله هاتريك في اللقاء.

قال أليسون في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "لقد بدأ محمد صلاح الموسم جائعًا، وأنا سعيد بسبب ذلك".

وواصل: "صلاح لاعب رائع ومهم حقًا بالنسبة لنا، يمنحه المستوى الذي قدمه أمس، ثقة كبيرة ويدفع اللاعبين الآخرين أيضًا

إلى العمل بجدية أكبر معه".

وتابع: "لدينا الكثير من الجودة في الثلاثي الأمامي لليفربول، في بعض الأحيان يسجل لاعب واحد فقط، لكننا نعلم أن الجميع يمكنهم التحسن في المباريات المقبلة".

وأوضح: "نحن نعرف ما كنا ننتظره في مواجهة ليدز يونايتد، أعتقد أنهم فريق جيد جدًا، ولديه قلب دفاع قوي وشجاع أيضًا".

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وعن أداء صلاح: "أنا سعيد بوجود مو معنا، لقد سجل ثلاثية في أول مباراة، عقليته وقدرته على القتال حتى النهاية رائعة".

وختم حديثه: "هذه المباراة كانت الأولى فقط في موسمنا، وأعتقد أن لدينا الكثير من الأشياء التي يجب تحسينها، ولكن كل هذا سيحدث في المباريات المقبلة".

يذكر أن محمد صلاح سجل ثلاثية في مرمى ليدز يونايتد بالأمس فى البريميرليج، ليمنح فريقه فوزًا صعبًا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، على ملعب الأنفيلد، وليكون بذلك أول لاعب من نادي ليفربول يسجل في افتتاحية الدوري الإنجليزي في أربعة مواسم متتالية.