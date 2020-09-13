جمال الغندور: تقنية الفار مشروع متكامل والحكام أحد الأضلاع الثلاثة لها

أكد جمال الغندور، الحكم الدولي السابق، أن هناك 3 أضلاع رئيسية في تطبيق تقنية الفيديو "VAR" خلال مباريات الدوري المصري.

أضاف الغندور في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر، المذاع على راديو مصر: "تقنية الفـار لا يجب الاقتصار عليها في الحكام فقط، وهي سبب الأزمة".

وتابع: "تقنية الفار مشروع متكامل، والحكام أحد الأضلاع، والشركة الناقلة (التلفزيون المصري) ضلع آخر، والضلع الثالث هو الشركة المشرفة على تلك التقنية".

وواصل الغندرو: "داخل غرفة الفار يكون هناك حكام تم تدريبهم بشكل جيد، وكذلك وسائل التواصل والربط بين جميع الأضلاع، وأي تقصير في تلك الأدوار لا يكون هناك

قرار صحيح من جانب الحكم".

وزاد: "لا يمكن أن يحصل الحكم على رخصة إلا بعد تدريبه بشكل جيد، ويحصل على موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب".

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وأردف: "بدأنا تطبيق تقنية الفيديو والعالم كله كان هناك توقف بسبب الكورونا، وكان من الصعب أن يتم إقامة تدريبات للحكام وسط تلك الأجواء، حصلنا على الرخصة لتطبيق تقنية الفيديو، والأخطاء ستظل موجودة".

وتابع: "ليس هناك حدود في الوقت من أجل تطبيق تقنية الفار كلما كان ذلك لتطبيق العدالة، ولكن كل

ما زادت المدة لم يكن في مصلحة الفار، لذلك يتم العمل على تطوير وتلاشي إضاعة وقت طويل في الحالات، من جانب المسئولين عن تلك التقنية".

وزاد: "لابد أن يتم تحميل أي طرف خطأ، وإلقاء المسئولية على الشركة الناقلة، أو الشركة المشرفة على تقنية الفار، ولكن نحن في البداية، بروتوكول الفار لا يسمح بانتقاد الأضلاع الأخرى القائمة على تطبيق تقنية الفيديو".

وأردف: "الحد الأدنى حاليًا هو 6 كاميرات لتصوير المباريات، وهو متوافر حاليًا، لكن هناك بعض الحالات تحتاج إلى زوايا عدة لمشاهدة الحالة، وفي حالة وجود أي أزمة في تطبيق تقنية الفار قبل المباريات، البروتوكول يقول إن المباراة تلعب من دون التقنية".

وختم: "ما حدث أمر إيجابي للغاية، ونحن نسير للأمام ونتقدم بشكل جيد، والبداية جيدة نوعًا ما".