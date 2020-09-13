أليسون بيكر يتحدث عن هاتريك محمد صلاح أمام ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي

أشاد أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، بزميله محمد صلاح نجم منتخب مصر والفريق الإنجليزي، بعدما قاد فريقه للفوز على ليدز يونايتد في الجولة الأولى للدوري بنتيجة 4/3 سجل فيهم صلاح هاتريك.

قال بيكر في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "سعيد بأن صلاح زميلي في ليفربول وسعيد بتسجيله الهاتريك، هذه الأهداف ستمنحه الثقة وتدفع زملاؤه لبذل جهد أقوى للتفوق على صلاح المتعطش

لتسجيل الأهداف"، مشيرًا إلى أن ليفربول لديه لاعبين مميزين في الشق الهجومي.

وتابع: "على ليفربول التحسن في الجوانب الدفاعية، ليدز يونايتد فريق يلعب بشجاعة كبيرة ومستواه لم يكن مفاجئًا، وفي كل الأحوال بدايتنا في الموسم كانت جيدة إلى حد كبير".