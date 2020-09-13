لجنة الانضباط: طارق العشري مُلزم بسداد الغرامة الموقعة عليه

أكد مسئولو لجنة الانضباط باتحاد الكرة، أن طارق العشري المدير الفني السابق للمصري هو المسئول عن تسديد الغرامة الموقعة عليه والبالغة 50 ألف جنيه.

قال مسئولو لجنة الانضباط إنه تم معاقبة طارق العشري بالغرامة المالية لهجومه ضد اتحاد الكرة ولجنة الحكام، وهو الملزم بسداد المبلغ وليس النادي المصري.

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم تغريم السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 100 ألف جنيه وكل من السيد فرج عامر رئيس نادي سموحة والسيد

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سمير حلبية رئيس النادي المصري 50 ألف جنيه لكل منهما .

كما قررت اللجنة تغريم كل من السيد عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي والسيد طارق يحي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك والسيد طارق العشري المدير الفني السابق للنادي المصري والسيد سعيد لطفي رئيس لجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك 50 ألف جنيه لكل منهم.

كما تقرر إيقاف أمير عزمي مدرب

نادي مصر 3 مباريات وحسام حسان المدير الإداري لنادي مصر 5 مباريات بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف جنيه. فيما رأت اللجنة توبيخ كل من : محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري و عدنان حلبية وطارق هاشم عضوي مجلس إدارة النادي المصري وخالد مهدي مدير فريق الإنتاج الحربي وحفظ الشكوى المقدمة ضد كل من أمير مرتضى المشرف على فريق الزمالك وطلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري .

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد عقدت اجتماعها الأخير حيث استعرضت الشكاوى المقدمة في حق السادة المذكورين الذين أدلوا بتصريحات حملت إساءة لاتحاد كرة القدم والحكام .