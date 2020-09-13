أحمد حجازي على مقاعد بدلاء وست بروميتش أمام ليستر سيتي

أعلن الجهاز الفني لفريق وست بروميتش ألبيون، بقيادة المدرب سلافن بيليتش، الصاعد حديثًا إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عن تشكيله الأساسي لمواجهة ليستر سيتي في الجولة الأولى من المسابقة. تشكيله الأساسي لمواجهة ليستر سيتي في الجولة الأولى من المسابقة. ضم التشكيل كلًا من: حراسة المرمى: جونستون الدفاع: فورلونج، بارتلي، أجايي، أوشيا Advertisements خط الوسط: ليفرمور، ساويرس، جيبس، بيريرا، ديانجانا الهجوم: روبنسون ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: بوتن، حجازي، هاربر، إدواردز، جروسكي، روبسون- كانو، أوستن

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