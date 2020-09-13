كشفت دراسة اعدتها رابطة الاندية المحترفة في الدوري الإنجليزي عن الاندية الاكثر نجاحا وتحقيقا للارباح نتيجة لبيع لاعبيها خلال المواسم الخمسة الاخيرة. وطبقا للدراسة فقد جاء تشيلسي في مقدمة الاندية حيث حصد 532 مليون جنية استرليني مقابل بيع لاعبيه في المواسم الخمس الاخيرة ثم يأتي بيع لاعبيه في المواسم الخمس الاخيرة ثم يأتي ليفربول في المركز الثاني وحقق 378 مليون جنية استرليني ثم مانشيستر سيتي في المركز الثالث 312 مليون جنية. وجاء في المراكز من الرابع الى الثامن ليستر سيتي ( 268 مليون جنية استرليني ) ثم إيفرتون ( 261 مليون جنية استرليني ) و ساوثهامبتون ( 243 مليون جنية استرليني ) و مانشستر يونايتد ( 232 مليون جنية استرليني ) واخيرا توتنهام ( 227 مليون جنية استرليني ).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي الأندية الأكثر بيعًا للاعبين في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.