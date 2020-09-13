شاهد.. مجدي عبدالغني يُهنئ محمد صلاح والنني وكوكا على تألقهم مع فرقهم

حرص مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، ونجم الأهلي السابق، على تهنئة المحترفين المصريين، محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، ومحمد النني، نجم أرسنال ومنتخب مصر، وأحمد

حسن كوكا، نجم أولمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر، على تألقهم مع فرقهم الفترة الأخيرة.

قال عبدالغني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي

"فيس بوك": "ألف مبروك لأبناء مصر المخلصين "كوكا"بعد فوزه بكأس اليونان بالأمس مع أولمبياكوس، ومحمدصلاح على ظهوره الممتاز بهاتريك الجولة الأولى للموسم الجديد في البريميرليج، إضافةللعائد بقوة مع أرسنال محمد النني.مزيد من التألق وبالتوفيق لكل لاعبينا في الخارج".