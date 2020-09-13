بث مباشر | شاهد الكويت وكاظمة في كأس الأمير الكويتي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمباراة “الكويت وكاظمة” في إحدى مباريات اليوم الاحد 13-9-2020 في نصف نهائي كأس الأمير الكويتي.

تُنقل مباراة “الكويت وكاظمة” على قناة الكويت الرياضية HD، بصوت المعلق “بدر شداد”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 18:20 بتوقيت الكويت والسعودية، 17:20 بتوقيت مصر، 15:20 بتوقيت جرينتش، على استاد صباح السالم.

سيسعى نادي الكويت للتأهل إلى المباراة النهائية من أجل الحفاظ على حظوظه في تحقيق اللقب الخامس على التوالي في رقم قياسي غير مسبوق في البطولة، من أجل الوصول للقب الـ 15 في تاريخه لمعادلة ألقاب فريق “العربي”.

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وتأهل نادي الكويت إلى هذا الدور بعد تغليه على “السالمية” في دور ربع النهائي بنتيجة (4-2) بعد التمديد للأوقات الإضافية، في المباراة التي أقيمت على ملعب “الصداقة والسلام” يوم الثلاثاء الماضي 8 سبتمبر.

في المقابل يتطلع نادي “كاظمة” إلى خطف بطاقة العبور للمباراة النهائية من أجل مواصلة المنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ 10 سنوات.

وانتزع نادي كاظمة بطاقة التأهل إلى نصف النهائي من “القادسية”، بعدما انتصر في ركلات الترجيح بنتيجة (5-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2)، في المباراة التي أقيمت على ملعب “الكويت” يوم الثلاثاء الماضي.

ويتصدر “القادسية” سجل بطولات كأس أمير الكويت برصيد 16 لقب، ويأتي في المركز الثاني “العربي” بـ15 لقب، وفي المركز الثالث يأتي فريق “الكويت” برصيد 14 لقب، ويحتل “كاظمة” المرتبة الرابعة برصيد 7 ألقاب.

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